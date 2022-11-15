В Брянской области неизвестные пытались подорвать нефтяные резервуары - СМИ

Нефтеналивной терминал "Жеча" компании "Русснефть Брянск" накануне вечером был атакован. На объекте, расположенном в 50 км от российско-украинской границы, прозвучали взрывы, передает Telegram-канал Shot. По данным издания, резервуары с нефтью пытались атаковать с помощью беспилотного летательного аппарата.

В ходе осмотра в одном из 20-тонных резервуаров обнаружили возгорание остатка нефти, его локализовали. Предварительная причина пожара — сброс неустановленного боеприпаса с БПЛА.

Официально информация пока не подтверждена местными властями.