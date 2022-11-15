Прошли полевые тренировочные выходы вартовчан-резервистов

В Нижневартовске накануне на заседании координационного совета по вопросам оказания содействия мобилизованным, участникам СВО и их семьям прозвучало предложение организовать благотворительную акцию для детей Донбасса. Инициативу озвучили активисты союза отцов Нижневартовска, куда входят представители различных общественных организаций города. Глава города Дмитрий Кощенко это предложение поддержал.

Также обсуждали организацию работы по доставке гуманитарной помощи тем, кто находится в учебных частях в различных регионах России и несет службу по контракту. Помощь в этом оказывают предприятия и предприниматели не только Нижневартовска, но и других городов.

Также, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, около 30 мужчин из столицы Самотлора продолжают прохождение военно-тактической подготовки, организованной общественниками.

Как рассказал президент межрегиональной общественной организации, руководитель общественного Штаба помощи военнослужащим СВО и их семьям «Все для фронта! Все для Победы!» Александр Байбуз на городском координационном совете, вартовчане проходят подготовку не только на территории авиационно-спортивного комплекса и военно-спортивного патриотического клуба «Юный спецназовец», но и на выездных мероприятиях.

"На очередном заседании вместе с общественниками обсудили сбор и доставку гуманитарной помощи военнослужащим, покупку необходимого оборудования и амуниции для наших ребят, а также организацию военно-спортивных тренировок в Нижневартовске", - написал в своем телеграмм-канале глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Первые полевые выходы вартовчан уже состоялись – в День военной разведки прошла тренировка с обучаемыми резервистами. Курсанты отрабатывали учебные задачи и тактические навыки. Полевые выходы провели ветераны из "Союза морских пехотинцев" и ассоциации «Спецназовское братство».

"Отмечу, что желающих попасть на тренировки гораздо больше, чем мест в группах", - сообщил глава города Дмитрий Кощенко .