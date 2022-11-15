15 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Ретропоезд на паровозной тяге "Уральский экспресс" начнет курсировать с 3 декабря

Этой зимой РЖД запускает новый туристический ретропоезд на паровозной тяге "Уральский экспресс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги, он будет курсировать с 3 декабря по выходным дням по маршруту "Екатеринбург – Шувакиш – о.п. Верхняя Пышма Музей". В составе ретропоезда – вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века, вагон-ресторан и вагон-буфет.

Продолжительность путешествия в сторону Верхней Пышмы составит 1 час 25 минут. В пути пассажиры смогут сделать снимки в специальном фотокупе и воспользоваться аудиогидом, чтобы послушать рассказ о развитии железных дорог. А в вагоне-ресторане можно будет отведать традиционные блюда уральской кухни.

От Екатеринбурга до станции Шувакиш экспресс поведет легендарный пассажирский электровоз ЧС2, в народе известный как "Чебурашка". На станции Шувакиш, где начинается неэлектрифицированный участок пути, к поезду будут прицеплять паровоз, чтобы состав следовал на паровой тяге.

Туристический ретропоезд "Уральский экспресс"(2022)|Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Туристы смогут наблюдать за работой локомотивной бригады и сделать фото на фоне паровоза, воссозданного вокзального здания и деревянной платформы в историческом стиле. В здании вокзала Шувакиш можно будет почувствовать атмосферу того времени: побывать в кабинете управляющего вокзалом с мебелью и предметами интерьера в стиле конца XIX – начала XX веков.

Приобрести билеты на ретропоезд "Уральский экспресс" можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". При покупке через интернет на странице поиска нужно задать маршрут "Екатеринбург – Верхняя Пышма Музей". Поездку можно будет совместить с посещением сразу нескольких музеев: в Екатеринбурге – Музея истории, науки и техники СвЖД, а в Верхней Пышме – открытой железнодорожной экспозиции, а также музеев военной и автомобильной техники.

Теги: ретропоезд, музеи, Уральский экспресс



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