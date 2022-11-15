В программу форума "Города России 2030" войдут новая индустриализация и развитие агломераций

Доктор экономических наук Юлия Лаврикова на пресс-конференции привела детали проведения в Екатеринбурге Общероссийского форума стратегического развития "Города России 2030". Он состоится в Екатеринбурге 16-17 ноября.

По ее словам, с 2016 г. форум вырос в мероприятие, где собираются исследователи развития городов. Екатеринбург она назвала одним из локомотивов агломерационного развития страны. Кроме того, сегодня можно говорить о новой индустриализации. Речь тут идет, например, об оборонном производстве. Важную роль играют особые экономические зоны, это тоже станет темой разговора на форуме. Программа форума составлена очень грамотно.

Глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин особо отметил роль Екатеринбурга и Среднего Урала в экономике страны. Именно это, по его мнению, стало причиной проведения форума в Екатеринбурге. Важной темой мероприятия является AG. Китай запустил в этом направлении шесть крупных проектов. Поднебесная является важным партнером России.

"Состав участников интересный, уровень экспертов является высоким. Нет сомнений, что продолжение главной темы сделает Екатеринбург местом, где генерируют идеи", - сказал Беседин.