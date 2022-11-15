15 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле задержали "химика-закладчика" с женой, которые делали наркотики в лесу

В Нижнем Тагиле полицейские задержали местную семейную пару, подозреваемую в изготовлении и приготовлении к сбыту свыше двух килограммов синтетического наркотика. Расследуются уголовные дела.
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Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка полиции Валерий Горелых, вечером на улице Авангардной оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков из регионального ГУ МВД во взаимодействии с коллегами из ОП №17 Нижнего Тагила остановили автомобиль "Ситроен", в салоне которого находились мужчина 1989 года рождения и его 41-летняя супруга. В транспортном средстве сыщики обнаружили предметы и вещества, прямо указывающие на противоправную деятельность задержанных.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОВД, представителями которой была изъята полимерная емкость с мефедроном общей массой порядка 2,3 килограмма, а также посуда, реагенты, респираторы, перчатки и другие важные улики. Супругов доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности: мужчина за хранение наркотиков, мошенничество и кражу, а его спутница жизни – за умышленное причинение вреда здоровью.

"В беседе с полицейскими глава семейства дал признательные показания, пояснив, что решил подработать "химиком-закладчиком". Реализуя преступный замысел, в интернете он приобрел химические реактивы, погрузил их в автомобиль и вместе с женой в лесном массиве около села Петрокаменское изготовил наркотик, который в дальнейшем супруги намеревались сбывать на территории города. В отношении обоих фигурантов органами внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела по статье "Незаконное производство и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере". Мужчина заключен под стражу, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - отметил полковник Горелых.

Расследование продолжается.

Теги: полиция, задержание, наркотики, Нижний Тагил



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