Сальдо заявил о контроле России над частью Николаевской области Украины

Вооруженные силы Украины не пытались 14 ноября высадиться на Кинбурнском полуострове, входящим в Николаевскую область, его все еще контролируют военные России.

Об этом сообщили в пресс-службе врио главы Херсонской области Владимира Сальдо. "Кинбурнский полуостров, который в обиходе называют косой, находится под полным контролем Вооруженных сил Российской Федерации", — следует из сообщения.

Отмечается, что попытку высадки десанта на полуострове Украина предприняла 13 ноября. Тогда атаку в районе села Покровское отбили, погибли до 20 украинских военных, уничтожено четыре быстроходных мотолодки.