Первой матерью-героиней в новейшей истории России стала жена Кадырова

Президент России Владимир Путин впервые присвоил звание матери-героини после возрождения этого статуса в августе 2022 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Звание матерей-героинь получили Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа и Медни Кадырова из Чечни. Медни Мусаевна Кадырова – полная тезка жены главы Чечни Рамзана Кадырова.

Женщинам, получившим звание матери-героини, полагается единовременная выплата в размере 1 млн руб. Для получения статуса у женщины должно быть десять или более детей. В августе власти многих регионов посчитали, сколько у них потенциальных матерей-героинь. Так, в Свердловской области было минимум 33 женщины, имеющих право претендовать на почетное звание.

Медни Кадыровой 44 года. Со своим будущим супругом она знакома со школы. В 2020 году Кадыров рассказывал, что у него 14 детей, двое из них приемные.

В 2021 году Путин объявил благодарность Медни Кадыровой за активную общественную деятельность в качестве вице-президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.