Сотрудников уральского предприятия, где серьезно пострадал рабочий, допрашивают в СК

На Среднем Урале возбуждено дело после серьезного травмирования рабочего на местном предприятии.

Напомним, все случилось 8 ноября в городе Реж: во время ремонтных работ в щебеночном цехе 38-летний электрослесарь внезапно оступился и упал с двухметровой высоты. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами головы и тела. Он находится под наблюдением врачей.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следователи СК провели осмотр места происшествия. Сейчас допрашиваются сотрудники предприятия, истребована и анализируется производственная документация (должностные инструкции, журналы проведения инструктажа по технике безопасности). Кроме этого, по делу проводятся другие следственные мероприятия.