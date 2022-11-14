Назван талисман Олимпийских игр 2024 года в Париже

Оргкомитет летних Олимпийских игр в Париже 2024 года представил официальный талисман. Им стал фригийский колпак. Точнее, колпака будет два – Олимпийский Фриг и Паралимпийский Фриг (у последнего вместо одной ножки протез).

Фригийский красный колпак является также символом Французской революции и французской республики, символом борьбы за свободу. В этом головном уборе всегда изображается другой символ Франции – Марианна (она, кстати, тоже стала одним из символов Олимпиады-2024).

Организаторы говорят, что Фриги должны показать всем, что спорт приносит перемены и заслуживает почетного места.

"Это талисман, олицетворяющий французский дух. Идеал, который несет в себе ценности нашей страны, часть нашей истории и особую точку зрения на мир", - говорится в заявлении оргкомитета.