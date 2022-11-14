14 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

На Южном Урале завершился пожароопасный сезон

В Челябинской области завершился пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления лесами.

В регионе было ликвидировано 452 лесных пожара на площади 3 тыс. 292 га. По словам заместителя начальника главного управления лесами области Юрия Золотухина, количество пожаров на территории лесного фонда в 2022 году сократилась в два раза, а площадь уменьшилась в 12 раз.

На тушении было задействовано более 5 тыс. человек и 1 тыс. 892 единицы техники. 100: возгораний было ликвидировано в день обнаружения. С помощью видеокамер был выявлен 91 лесной пожар и 444 возгорания на землях, не входящих в лесной фонд.

Теги: лесной пожар, возгорание, пожароопасный сезон,



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