В Москве задержали пикетчиков, молившихся о похоронах Ленина и против абортов
В центре Москвы задержали троих мужчин и девушку: в правоохранительных органах сочли, что активисты проводили пикет, хотя у них не было ни плакатов, ни транспарантов. По данным Telegram-канала Baza, они молились о похоронах Ленина и о запрете абортов.
Коллективный молебен полиция сочла несанкционированной акцией, на активистов составили протоколы. Мужчине, которого сочли организатором молебна, предъявили соответствующее административное обвинение.