В Москве задержали пикетчиков, молившихся о похоронах Ленина и против абортов

В центре Москвы задержали троих мужчин и девушку: в правоохранительных органах сочли, что активисты проводили пикет, хотя у них не было ни плакатов, ни транспарантов. По данным Telegram-канала Baza, они молились о похоронах Ленина и о запрете абортов.