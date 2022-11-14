На Красно-Лиманском направлении отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ

В Минобороны РФ сообщили о ходе специальной военной операции на Украине. Например, на Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений российских войск отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин и шесть пикапов.

На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении Новоселки (ДНР). Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля.

В районе Львово (Херсонская область) уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ. В районе Харькова уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ.