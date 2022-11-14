14 Ноября 2022
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Спорт Свердловская область
Фото: Управление общественных связей УГМК

Самбист верхнепышминского КС УГМК подтвердил свой титул чемпиона мира

Станислав Скрябин из верхнепышминского КС УГМК уже дважды стал чемпионом мира по самбо. Свой титул он смог подтвердить на чемпионате в Бишкеке, который прошел с 11 по 13 ноября, сообщает пресс-служба УГМК.

Скрябин дошел до финала, где столкнулся с самбистами из Камеруна, Монголии и Грузии. Несмотря на сильных соперников и тяжелый путь до финала, уральский спортсмен смог переиграть Бегенча Балтаева из Туркменистана.

Дзюдоист Станислав Скрябин(2022)|Фото: Управление общественных связей УГМК

"Конечно, с годами мы не молодеем, но не скажу, что кто-то из соперников был сильнее меня физически и тактически. Но путь к победе, конечно, был непростой. Доля секунды – и ты либо победитель, либо проигравший. Так получилось, что сегодня посчастливилось мне", – рассказал самбист.

От клуба на чемпионат также поехал Антон Брачев. В стартовом поединке он сразился с серьезным противником из Узбекистана - Нурбеком Тураевым, который значительно превосходил Брачева в физических параметрах. После он столкнулся с будущим серебряным призером Пуревдорджем Дамдинсуреном из Монголии, но уже бронзу не уступил, победив самбиста из Румынии Илие Натеа.

Дзюдоист Антон Брачев(2022)|Фото: Управление общественных связей УГМК

Теги: самбо, КС УГМК, чемпион мира



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