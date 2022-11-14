Самбист верхнепышминского КС УГМК подтвердил свой титул чемпиона мира

Станислав Скрябин из верхнепышминского КС УГМК уже дважды стал чемпионом мира по самбо. Свой титул он смог подтвердить на чемпионате в Бишкеке, который прошел с 11 по 13 ноября, сообщает пресс-служба УГМК.

Скрябин дошел до финала, где столкнулся с самбистами из Камеруна, Монголии и Грузии. Несмотря на сильных соперников и тяжелый путь до финала, уральский спортсмен смог переиграть Бегенча Балтаева из Туркменистана.

"Конечно, с годами мы не молодеем, но не скажу, что кто-то из соперников был сильнее меня физически и тактически. Но путь к победе, конечно, был непростой. Доля секунды – и ты либо победитель, либо проигравший. Так получилось, что сегодня посчастливилось мне", – рассказал самбист.

От клуба на чемпионат также поехал Антон Брачев. В стартовом поединке он сразился с серьезным противником из Узбекистана - Нурбеком Тураевым, который значительно превосходил Брачева в физических параметрах. После он столкнулся с будущим серебряным призером Пуревдорджем Дамдинсуреном из Монголии, но уже бронзу не уступил, победив самбиста из Румынии Илие Натеа.