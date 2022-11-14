14 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Тюменской области  правом льготной газификации с начала 2022 года воспользовались 883 жителя региона

В Тюменской области правом льготной газификации с начала 2022 года воспользовались 883 жителя региона. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

По информации областных властей, на льготную газификацию в текущем году предусмотрено 94,5 миллионов рублей. Средства выделяются за счет областного бюджета. Впервые финансировать газификацию в регионе за счет денег из областной казны начали в 2008 году. В апреле 2022 года по решению правительства Тюменской области размер выплаты увеличили до 90 000 рублей.

Воспользоваться правом на льготную газификацию могут граждане, которые относятся к любой из 43 льготных категорий. В частности это инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семьи погибших (умерших) инвалидов/ветеранов боевых действий, участников/инвалидов Великой Отечественной войны, члены малоимущей семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и другие.

На начало 2022 года уровень газификации составил 96,9%. К 2023 году планируется поднять значение до 97,3%.

За 2022 год в АО "Газпром газораспределение Север" заключено 13 598 договоров на догазификацию, из них до границ земельных участков исполнено 8 450, в том числе подключено 3 585 домовладений.

Теги: льготная газификация, бюджет



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