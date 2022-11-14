14 Ноября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловские самозанятые заплатили 800 млн рублей налогов в 2022 году

По данным на начало ноября, в 2022 году самозанятые Свердловской области заплатили 800 миллионов рублей в качестве налога на профессиональный доход.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, это на 300 миллионов рублей больше, чем за весь 2021 год. Налог на профессиональный доход действует на Среднем Урале с 2020 года.

"Очень активно граждане регистрируются, на территории Свердловской области их уже порядка 170 тысяч. И сумма поступлений от этого налога постоянно растет", - заявила заместитель руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы Лидия Исаева.

По данным департамента, Свердловская область находится на седьмом месте в России по темпам роста численности самозанятых.

Напомним, ранее в Сбербанке предложили распространить особый налоговый режим для самозанятых на лиц, занимающихся параллельным импортом.

Теги: самозанятые, налоги, Свердловская область



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