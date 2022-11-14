14 Ноября 2022
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Спорт Свердловская область В России
Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Забивший гол защитник "Урала" включен в сборную лучших футболистов 17-го тура РПЛ

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 17-го тура Российской Премьер-лиги, который был сыгран в минувшие выходные.

В команду вошел игрок екатеринбургского "Урала" – защитник Эмерсон. Наибольшее представительство в сборной у "Оренбурга" – сразу трое футболистов.

По два представителя у "Ростова", московского "Динамо" и нижегородского "Пари НН". Также в сборную включен правый защитник Вячеслав Караваев из петербургского "Зенита".

Символическая сборная 17-го тура РПЛ по версии WhoScored(2022)|Фото: WHOSCORED

Напомним, в 17-м туре Эмерсон забил гол в ворота воронежского "Факела". Для игрока этот мяч стал дебютным в играх РПЛ, а его команда победила со счетом 2:0.

"Урал" не проигрывает в Российской Премьер-лиге уже семь туров подряд. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 21 очко и сейчас находятся на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата.

В 18-м туре РПЛ, который состоится после зимнего перерыва в начале марта следующего года, "Урал" сыграет в Москве против одного из лидеров – "Спартака".

Теги: Эмерсон, Урал, сборная, лучшие



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