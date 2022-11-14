Президент Украины Зеленский приехал в Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсон после того, как город заняли ВСУ. На прошлой неделе территорию Херсона на правом берегу Днепра покинули российские военные.

По данным СМИ, Зеленский выступил перед силовиками, занявшими город. "Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", - заявил президент Украины.

Ранее Зеленский предупредил, что пока в город не будут пускать журналистов, поскольку территория нуждается в разминировании.