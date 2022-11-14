У жительницы Орла случился сердечный приступ: она связала носки военным, а их выставили на продажу

В Орле женщине стало плохо с сердцем, когда она увидела собственноручно связанные теплые носки для российских военнослужащих на прилавке местного рынка.

Источник издания "Орелград" в экстренных службах сообщает, что женщина отнесла носки в пункт сбора гуманитарной помощи, хотела обогреть кого-то из участников СВО. А в итоге ее носки выставили на продажу на Южном рынке.

"Сейчас уточняю информацию по этому случаю, готов поделиться ей с правоохранительными органами, потому как наличие таких людей в нашем обществе — плевок в лицо любого воина, сражающегося сейчас в холодном окопе", - заявил источник.