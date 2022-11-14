14 Ноября 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: www.kladovayalesa.ru

В Прикамье министерство наделили полномочиями по борьбе с борщевиком

В Пермском крае министерство агропромышленного комплекса наделили полномочиями вести борьбу с борщевиком в Сосновском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Проект был рассмотрен на выездном заседании правительства в Куединском округе

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что этот нормативно-правовой акт – шаг к реализации системных планов региональных властей по уничтожению борщевика, представляющего большую опасность для здоровья и жизней людей. Губернатор акцентировал, что в Прикамье этим растением засорено порядка 70 тыс. гектаров земли.

"Растение распространяется большими темпами и, самое главное, уничтожить его за один год практически невозможно. Три года назад в регионе этой проблемой никто не занимался. Мы этим занялись, и ежегодно увеличивали субсидии муниципалитетам на решение этого вопроса. Но такой подход оказался недостаточно эффективным из-за несвоевременности конкурсных процедур, а также из-за того, что часть земель на их территории находится в краевой и федеральной собственности. Тем не менее, решать вопрос крайне важно. Поэтому мы приняли решение подходить к проблеме более комплексно", – акцентировал губернатор.

Работу по устранению борщевика на территории края будет вести "Центр развития агробизнеса". При этом ответственность за устранение борщевика на своих территориях должны будут нести все собственники участков – как юридические лица, так и физические.

Теги: борщевик, сорняк, министерство агропромышленного комплекса



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