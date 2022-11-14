Башкирский театр снял с репертуара спектакль по книге Гузели Яхиной после ее слов о СВО

Башкирский академический театр драмы снял с репертуара спектакль "Зулейха открывает глаза" автора одноименного романа Гузель Яхиной после ее высказываний о спецоперации РФ на Украине.

"Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури поддерживает специальную военную операцию, которую Россия была вынуждена проводить на Украине", - сообщается на сайте театра.

В культурном учреждении процитировали один из постов писательницы в соцсетях. "Новости 24 февраля 2022 года смяли меня. Мой мир не перевернулся, а просто — разрушен", — цитируют Яхину в сообщении театра.

Отмечается, что мнение работников театра не совпадает с мнением автора, поэтому принято решение о снятии спектакля с репертуара.

Напомним, роман Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза" получил большую известность после того, как по нему был снят одноименный сериал. Кинолента, посвящённая теме раскулачивания, вызвала немало скандалов и даже оскорбила религиозные чувства мусульман.