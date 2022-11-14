В Херсоне сотрудничавших с российскими властями мужчин привязали к столбам

Агентство Associated Press опубликовало снимки двух мужчин, привязанных к столбам в центре Херсона, перешедшего под контроль Киева.

Британское издание Daily Mail пишет, что этих людей подозревают в коллаборационизме и сотрудничестве с российскими силами, занимавшими город до недавнего времени. На фото видно, что у мужчин руки связаны хомутами. Вокруг столбов собираются зеваки.

Сегодня же генштаб ВСУ заявил, что за репортажи из Херсона отозваны аккредитации на Украине у нескольких съемочных групп иностранных СМИ, в том числе CNN и SkyNews.