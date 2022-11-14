Фальков нашел, как можно популяризировать науку

Глава Минобонауки Валерий Фальков полагает, что премия "За верность науке" – яркий пример того, как можно и нужно популяризировать науку, доносить правдивую и проверенную информацию о научных достижениях.

"Последние годы показали нам, как важно последовательно двигаться в этом направлении и доводить до наших граждан проверенную и правдивую информацию, в том числе о научных достижениях, о ходе научных исследований в самых разных областях. Премия "За верность науке" – яркий пример того, как можно и нужно работать в этом направлении", - цитирует РИА Новости заявление Фалькова, сделанное на заседании комитета премии.

Премия присуждается с 2015 г. за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Участниками могут стать журналисты, освещающие тему российской науки, ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений.