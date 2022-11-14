На Среднем Урале двое детей и двое взрослых провалились под лед

Уральские огнеборцы спасли людей, провалившихся под лед. Инцидент произошел в минувшие выходные в Ревде.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в экстренные службы города поступил сигнал о двух детях, провалившихся под лед в местном пруду поселка Совхозный. Туда незамедлительно выдвинулись специалисты 65-й пожарно-спасательной части. На месте спасатели установили, что один ребенок самостоятельно выбрался на берег, а еще один вместе с двумя мужчинами, которые пытались помочь детям, до сих пор находятся в воде.

При помощи ручных пожарных лестниц огнеборцы добрались до пострадавших и эвакуировали их на берег. Все были переданы прибывшей бригаде "скорой помощи". В течении пяти минут спасательная операция была завершена.

В МЧС еще раз напоминают свердловчанам, что не стоит выходить на неокрепший лед. Также нужно обращать внимание на аншлаги, установленные на водоемах.