14 Ноября 2022
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Экономика В России ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Российским банкам предлагают начать выдавать ипотеку жителям присоединенных территорий

Центральный банк России пытается согласовать с банками из топ-10 выдачу кредитов жителям присоединенных территорий (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области). В том числе речь идет о возможности выдачи льготной ипотеки. Банки не спешат предлагать финансовые услуги в этих регионах, поскольку у многих жителей проблемы не только с платежеспособностью, но даже с оформлением гражданства.  

"Люди потеряли сбережения, потеряли жилье, работы нет, как им дать ипотеку, как им дать базовые финансовые продукты с учетом того, что статус их (миграционный – прим. ред.) — это долгая и сложная бюрократия, нужен российский паспорт. Это целый набор вопросов, и финансовый сектор тут должен проактивно сделать какие-то вещи, от нас этого ждут, это важно", - приводит РБК мнение источника, знакомого с обсуждением вопроса.

Теги: ипотека, присоединенные территории, банки



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