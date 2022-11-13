Шольц выразил сожаление в связи с решением Путина не ехать на саммит G20

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление в связи с решением президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20 на Бали.

Канцлер считает, что Путин уже вряд ли изменит свое решение по поездке на Бали. "Я не думаю, что это [решение] изменится в последнюю секунду. Если это произойдет, меня бы это порадовало", - приводит его слова ТАСС.

Шольц призвал Москву выступить с предложениями касательно возможностей установления мира на Украине, однако заявил, что это "не должны быть переговоры, во время которых Россия будет навязывать мир". Канцлер считает, что предметом переговоров прежде всего "должны быть целостность и суверенитет Украины".

Напомним, Россию на саммите G20 будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.