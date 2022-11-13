В Тюмени в ДТП пострадали семь человек

Минувшей ночью, в Тюмени, в ДТП пострадали семь человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Авария во втором часу ночи произошла с участием "Хендэ Солярис" и "Инфинити" на перекрестке улиц Орджоникидзе-Хохрякова. По предварительным данным 33-летний водитель "Инфинити" нарушил правила очередности проезда.

"В результате ДТП 28-летняя женщина, управлявшая автомобилем "Хендэ" и ее пассажиры: трое мужчин 1990, 1996 годов рождения и две женщины 1997, 1998 годов рождения получили различные травмы", — сообщили в Госавтоинспекции.

Пассажир автомобиля "Инфинити" также пострадала. Обстоятельства ДТП выясняются.





