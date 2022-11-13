Россия выплатила более 11 миллиардов рублей беженцам

Россия выплатила в качестве материальной помощи более 11 млрд рублей беженцам, прибывшим с территории Донбасса и Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"По решению правительства РФ беженцам выплачивается единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей на человека. На сегодняшний день в общей сложности выплачено более 11 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По последним данным, в РФ прибыли 4,7 млн беженцев, включая 710 тыс. детей