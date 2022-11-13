Каховская ГЭС получила грандиозные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ

Каховская гидроэлектростанция получила грандиозные повреждения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на главу Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева сообщает ТАСС.

Однако, по словам Леонтьева, восстановить ГЭС можно.

"Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро. Достаточно быстро - я имею в виду, в масштабах Вселенной. Мы не говорим о том, что это в течение нескольких месяцев, конечно. Это займет год или больше, это должны оценивать специалисты", - приводит его слова издание.

Он отметил, что в городе в результате ударов со стороны ВСУ также повреждено множество других крупных объектов инфраструктуры. Среди них Каховский магистральный канал, Северо-Крымский канал и другие.

Накануне сообщалось, что из Новой Каховки продолжается эвакуация гражданского населения. Жителей района эвакуируют в Туапсе. Местные власти призвали мирных жителей эвакуироваться в "безопасные субъекты Российской Федерации", отметив, что "условия жизни с каждым днем для гражданских лиц становятся все менее комфортными".

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ВСУ ведут обстрел центральных районов города, оттуда планируется вывезти около 200 человек.