В Госдуму поступила поправка о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии

В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, в соответствии с которой человека могут лишить приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии, сообщают РИА Новости.

Поправка расширяет список преступлений, которые должны наказываться прекращением приобретенного гражданства. Речь идет о статьях Уголовного кодекса: 284.1 УК РФ — Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности, 207.3 УК РФ — Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, 280.1 УК РФ — Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, 280.3 УК РФ — Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях.

Основанием для лишения гражданства могут быть и такие преступления, как публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организация вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм, надругательство над государственным гербом и флагом и некоторые другие.

Первое чтение законопроект прошел в апреле. В первоначальном варианте предлагалось лишать гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю и подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.

Как сообщало Накануне.RU, российское гражданство в 2021 году получили 735,4 тыс. иностранцев, это абсолютный рекорд с 2000 года. Около половины "новых россиян" – жители Донбасса и Украины. На втором месте представители Таджикистана (14%) и на третьем – выходцы из Казахстана (6,8%).