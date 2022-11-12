«Ларечная реформа» Смольного повысит стоимость аренды участков в 16 раз

Не так давно стало известно о планах Смольного закупить четыре сотни государственных киосков, 100 из которых будут установлены в Петербурге до конца 2022 года. Бизнес-сообщество, узнав о планах администрации губернатора Александра Беглова, забило тревогу, поскольку город не продлевает договора на земельные участки, что грозит им фактическим выселением с участков. При этом стоимость будущей аренды более чем в 16 раз превосходит ту цену, которую на сегодняшний день платят предприниматели за аренду городских территорий. Не исключено, что тут могут быть затрону и интересы семьи губернатора Беглова.

После новостей о «ларечной реформе» предприниматели, работающие в секторе нестационарной розницы, а это более шести тысяч земельных участков в Петербурге, забеспокоились. Они задаются вопросом, не поставят ли новые киоски на места, которые сейчас занимают их торговые объекты.

Глава НП «Союз малых предприятий Сант-Петербурга» Владимир Меньшиков в разговоре с сотрудниками «Делового Петербурга» отметил, что с имевшимися киосками печати не заключали новые договоры с 2020 года по август 2022 года. Помимо того, он подчеркнул, что до сих пор непонятно, какие места будут отведены под государственные ларьки. В некоторых случаях система РГИС отмечает земельные участки с формулировкой «пилотный проект», а что это значит бизнесу неизвестно. Меньшиков добавил, что и о самом проекте известно крайне мало и это вызывает серьезную обеспокоенность у петербургских предпринимателей.

Отметил состояние неопределенности для бизнеса и омбудсмен Александр Абросимов, указав, что предприниматели находятся в подвешенном состоянии, поскольку договора на аренду уже закончились и город их не продлевает, однако арендную плату с бизнесменов продолжают взимать исправно. В то же время чиновники Смольного могут в любой момент попросить предпринимателей «освободить место».

Как подчеркивают корреспонденты вышеуказанного издания, негативную реакцию вызывает и будущая стоимость аренды государственного ларька, которая составляет 50 тысяч рублей в месяц. При этом на сегодняшний день представители бизнеса отдают за аренду участка под павильон примерно такой же площади порядка 3 тысяч рублей. Иными словами, цена за аренду вырастет по меньшей мере в 16 раз.

Вместе с тем непонятным остается и как будет происходить аренда государственных киосков. Единственное, что известно на текущий момент времени — это то, что арендатором участков будет единый оператор, назначенный Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ). Наиболее вероятным исходом будет то, что предпринимателям придется добиваться того же местоположения, что и раньше или «наиболее выгодного». Это в свою очередь может привести к росту «коррупции на местах». Не последнюю роль в этом может сыграть и племянница губернатора Петербурга Александра Беглова – Наиля Хомерики.

Журналисты ранее рассказывали, что должность заместителя председателя КППИТ, которое, по всей видимости, будет курировать единого «ларечного оператора» занимает Ситов Александр Николаевич. Он является давним бизнес партнером племянницы петербургского градоначальника. СМИ не исключали, что именно под ее надзором может проводиться «ларечная реформа».

Напомним, недавно появилась информация, что примерно четверть преступлений коррупционной направленности приходится на чиновников Смольного. Помимо того, Петербург за время управления Александра Беглова вошел в десятку самых коррумпированных субъектов РФ.