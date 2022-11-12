Запад во главе с США нападают на Россию почти без ограничений, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад во главе с США "нападают на Россию почти без ограничений".

"Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление", — приводит его слова РИА Новости.

Эрдоган отметил, что "Россия - это не обычное государство, это мощное государство".

При этом турецкий лидер призвал к диалогу, заявив, что намерен переговорить с Владимиром Зеленским, чтобы узнать позицию Киева по мирным переговорам с Москвой.

Кроме того, Эрдоган выразил надежду на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня.