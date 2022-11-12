12 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба парка &quot;Оленьи ручьи&quot;

Новый поезд "Орлан" насмерть сбил человека под Челябинском

Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели мужчины под колесами рельсового поезда "Орлан", следовавшего из Челябинска в Екатеринбург. Об этом сообщает Telegram-канал надзорного ведомства.

Уточняется, что трагедия произошла 12 ноября в 07:05 на пятом пикете 240 км перегона Электростанция — Шагол ЮУЖД.

Задержка движения поезда составила три минуты. Движение других поездов осуществляется в штатном режиме.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, скоростной пригородный поезд "Орлан" только вечера совершил свой первый рейс. Изначально запуск поезда планировали на октябрь.

Соглашение о запуске скоростного поезда между Челябинском и Екатеринбургом подписали на "Иннопроме-2022". Он оборудован системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха, подъемным механизмом для перевозки инвалидов в креслах-колясках, универсальными санитарными комплексами. Максимальная скорость движения может достигать 120 км/ч.

Теги: поезд орлан, мужчина



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