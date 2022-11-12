12 Ноября 2022
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Общество За рубежом
Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

Два судна с выключенными датчиками заметили у "Северных потоков" перед взрывами

Два неизвестных судна с выключенными транспондерами были замечены вблизи "Северных потоков" незадолго до произошедших на них взрывов, сообщает американское издание Wired.

Согласно данным мониторингово-аналитической компании SpaceKnow, корабли длиной от 95 до 130 м проходили на расстоянии нескольких километров от мест взрывов за несколько дней до ЧП.

Всего эксперты из SpaceKnow насчитали 25 судов, посетивших прилегающую к месту взрывов на "Северных потоках" акваторию. У 23 из них транспондеры были включены, что позволяет отследить их маршрут, пункт отправки и пункт назначения, передает ТАСС.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что Россия приступила к обследованию разрушений на газопроводах системы "Северный поток", никаких официальных данных пока о причинах взрывов нет.

"Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования. Конечно, с мест докладывают руководству "Газпрома", – сообщил вице-премьер российского правительства Александр Новак.

Теги: северный поток, взрыв, судна



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