Два судна с выключенными датчиками заметили у "Северных потоков" перед взрывами

Два неизвестных судна с выключенными транспондерами были замечены вблизи "Северных потоков" незадолго до произошедших на них взрывов, сообщает американское издание Wired.

Согласно данным мониторингово-аналитической компании SpaceKnow, корабли длиной от 95 до 130 м проходили на расстоянии нескольких километров от мест взрывов за несколько дней до ЧП.

Всего эксперты из SpaceKnow насчитали 25 судов, посетивших прилегающую к месту взрывов на "Северных потоках" акваторию. У 23 из них транспондеры были включены, что позволяет отследить их маршрут, пункт отправки и пункт назначения, передает ТАСС.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что Россия приступила к обследованию разрушений на газопроводах системы "Северный поток", никаких официальных данных пока о причинах взрывов нет.

"Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования. Конечно, с мест докладывают руководству "Газпрома", – сообщил вице-премьер российского правительства Александр Новак.