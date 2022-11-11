11 Ноября 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: НТВ

Беглый олигарх Ходорковский* похвалил работу губернатора Беглова

Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский* (признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) похвалил работу администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Данная похвала крайне сомнительна, поскольку сами петербуржцы, которые ежедневно сталкиваются с последствиями «трудов» правительства Северной столицы, регулярно критикую власти за управленческие провалы.

Михаил Ходорковский* в прямом эфире, организованном сотрудниками из «Эха Москвы» (радио прекратило вещание по требованию Прокуратуры в марте 2022 года), похвалил качество работы Александра Беглова и его администрации и даже извинился перед петербургским градоначальником.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

«Я вот, так сказать, посмеивался над Бегловым, но при том, что сейчас происходит, удержать коммунальную систему от полного распада, а понятно, что сейчас из этой системы выдергивается все, что можно выдернуть, это дорого стоит. Я еще раз не хочу говорить про личности, мне сложно сказать, какую роль Беглов играет в мэрии Санкт-Петербурга, но то, что гражданская служба в Санкт-Петербурге продолжает функционирование, это очень важно», — заявил Ходорковский.

Стоит отметить, что сами жители Санкт-Петербурга могли бы поспорить с беглым олигархом, который давным-давно не живет даже в России, а не то, что в Петербурге. Так, петербуржцы не перестают критиковать результаты провальных реформ, в числе которых можно выделить транспортную и мусорную реформы. Помимо того, жители Петербурга недовольны управленческими провалами администрации Беглова, которые заключаются в некачественной уборке города и несвоевременной реакции на различные значимые события.

Напомним, в мае текущего года еще один предатель Родины лестно отзывался об «управленческих талантах» Беглова. Им стал давний друг петербургского градоначальника журналист Александр Невзоров**, покинувший Россию после начала СВО. Русофоб до сих пор продолжает ежедневно оскорблять россиян и, в частности, петербуржцев, однако доволен работой Беглова.

* Признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

** Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Теги: ходорковский, беглов



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