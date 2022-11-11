Рогозин больше не "Космос" – он теперь "Сармат": экс-чиновник возглавил в зоне СВО группу военных советников

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, чем занимается в зоне СВО. По данным РИА Новости, он возглавил в зоне СВО группу военных советников, которая сейчас оказывает военно-техническую поддержку войскам ДНР. Он не сообщил, является ли добровольцем, мобилизованным или контрактником.