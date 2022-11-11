Baza: фигуранты Telegram-дела о вымогательстве дали показания на Ксению Собчак

Telegram-канал Baza сообщил, что фигуранты дела о вымогательстве, светские репортеры Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев, якобы, дали показания на Ксению Собчак.

Романовский и Бигаев были админами канала "Тушите свет", с публикациями на котором и связано дело о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Baza сообщает, что Собчак в этом деле сейчас фигурирует как свидетельница. Ранее журналистка заявляла, что не имеет отношения к каналу. Но Baza, ссылаясь на показания подозреваемых, пишет, что у Романовского и Бигаева, якобы, был заключен договор с Собчак, и что в нем она значится продюсером проекта. Продюсер может заказывать материалы для канала. Уполномоченным представителем Собчак в договоре указан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. Его задержали в конце октября.