Вакцинировать от ковида через нос будут и в свердловских торговых центрах

Начиная с сегодняшнего дня привиться интраназально против COVID-19 свердловчане могут и в пунктах вакцинации торговых центров.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, насадки для интраназальной вакцинации имеются в наличии во всех пунктах, работающих в ТЦ Екатеринбурга и области. Ознакомиться с графиком их работы можно на сайте profilaktica.ru. Всем пришедшим при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Кроме этого, пункты вакцинации в торговых центрах Среднего Урала предлагают свердловчанам привиться против гриппа, дифтерии и гепатита В. По словам медиков, при желании можно совместить вакцинацию против гриппа с вакцинацией против ковида.

Напомним, интраназальная вакцинация против COVID-19 началась в Свердловской области на этой неделе. За счет регионального бюджета было закуплено 300 тысяч насадок, позволяющих вводить вакцину от коронавируса через нос. До сегодняшнего дня такую процедуру можно было сделать только в медучреждениях области.