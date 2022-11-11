11 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Вакцинировать от ковида через нос будут и в свердловских торговых центрах

Начиная с сегодняшнего дня привиться интраназально против COVID-19 свердловчане могут и в пунктах вакцинации торговых центров.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, насадки для интраназальной вакцинации имеются в наличии во всех пунктах, работающих в ТЦ Екатеринбурга и области. Ознакомиться с графиком их работы можно на сайте profilaktica.ru. Всем пришедшим при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Кроме этого, пункты вакцинации в торговых центрах Среднего Урала предлагают свердловчанам привиться против гриппа, дифтерии и гепатита В. По словам медиков, при желании можно совместить вакцинацию против гриппа с вакцинацией против ковида.

Интраназальная вакцинация против COVID-19(2022)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, интраназальная вакцинация против COVID-19 началась в Свердловской области на этой неделе. За счет регионального бюджета было закуплено 300 тысяч насадок, позволяющих вводить вакцину от коронавируса через нос. До сегодняшнего дня такую процедуру можно было сделать только в медучреждениях области.

Теги: вакцинация, ковид, насадки, пункты, ТЦ



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Ранее 08.11.2022 11:39 Мск На Среднем Урале начинают вакцинировать от ковида через нос


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