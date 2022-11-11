Алексей Текслер встретился с главным федеральным инспектором по Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер встретился с новым главным федеральным инспектором по Челябинской области Денисом Чернятьевым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, Денис Чернятьев назначен лавным федеральным инспектором по Челябинской области в начале ноября. Он руководил следственным управлением СК РФ по Челябинской области с 2013 по 2019 годы. После этого возглавлял СК по Республике Башкортостан.

Алексей Текслер поздравил Дениса Чернятьева с назначением и пожелал ему успехов. "Уверен, что мы вместе сможем все те вопросы и задачи, которые сегодня стоят перед регионом, в частности, взаимодействие с федеральными структурами, да и не только, успешно решать", - сказал глава региона.

"Всегда можете на меня рассчитывать. Полагаю, что и многолетняя служба здесь, и взаимоотношения, которые выстроены уже с большинством руководителей, пойдут только на пользу для достижения наших общих результатов", - подчеркнул Чернятьев.