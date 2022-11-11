Первокурсников Технического университета УГМК посвятили в студенты прямо в цехе

Сегодня, 11 ноября, первокурсников Технического университета УГМК торжественно посвятили в студенты вуза.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей Уральской горно-металлургической компании, традиционное мероприятие прошло на промышленной площадке АО "Уралэлектромедь" в цехе производства медной катанки. 54 будущих работника компании дали торжественную клятву соблюдать Кодекс чести студента ТУ УГМК и приняли участие в символическом запуске оборудования цеха.

"Правильный выбор в своей взрослой жизни вы сделали летом, когда решили поступить в Технический университет УГМК. Но сегодня у вас очередной этап – вы становитесь членами семьи УГМК. Желаю вам эти годы в университете провести так, чтобы создать прочный фундамент для будущей карьеры. Но при этом пусть ваши студенческие годы станут действительно лучшими в памяти годами молодости", - отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

"Основной отличительной чертой обучения в Техническом университете УГМК является постоянная практика и связь с реальным производством. Вы приходите в динамично развивающуюся компанию, которая не только постоянно улучшает технологические процессы и внедряет современные передовые технологии, но и реализует огромный спектр социальных программ. В университете созданы все условия, чтобы стать успешными специалистами", - сказал на торжественном мероприятии депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

"Хочу пожелать студентам и будущим работникам, прежде всего, быть ответственными, добросовестными, инициативными. Став студентами Технического университета УГМК, вы уже открыли для себя безграничное пространство возможностей для самореализации в абсолютно разных отраслях экономики. Сегодняшнее же мероприятие – это символическое начало очень насыщенного и интересного периода обучения и постоянной практики", - обратился к студентам директор по персоналу АО "Уралэлектромедь" Дмитрий Галенковский.

В настоящее время в ТУ УГМК обучается более 600 будущих профессионалов по таким направлениям, как "Металлургия", "Горное дело", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Электроэнергетика и электротехника", "Технологические машины и оборудование", "Экономика" и "Менеджмент". Выпускниками университета стали порядка 500 студентов очного отделения.