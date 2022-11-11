11 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: соцсети

ЦБ: Владение акциями Meta* может быть признано экстремистским вложением

В Центральном банке России не исключили, что владение акциями американской компании Meta* может быть признано экстремистским вложением, которое, в свою очередь, будет преследоваться по Уголовному кодексу.

Это может произойти после того, как торги данными ценными бумагами на СПБ Бирже будут завершены, сообщил журналистам первый зампред регулятора Владимир Чистюхин в кулуарах форума Finopolis-2022.

"Мне представляется, что уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнён. Нам сперва нужно решить шаг номер один — будем ли мы считать акции Meta* именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то да, наверное, будут какие-то ограничения", - цитирует Чистюхина РБК.

При этом статус бумаг будет определять не ЦБ.

*Meta признана российским судом экстремистской организацией, запрещена в РФ

Теги: meta, акции, уголовное наказание, цб, ценные бумаги



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