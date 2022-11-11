Президент ЦАР приедет в Петербург на саммит Россия - Африка

Президент Владимир Путин поговорил по телефону со своим коллегой из Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой.

По данным пресс-службы Кремля, главы двух государств заинтересованы в активизации двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях, включая топливно-энергетический сектор. Россия готова внести свой вклад в обеспечение стран африканского континента сельхозпродукцией и удобрениями.

Туадера готов приехать на II саммит Россия – Африка, проведение которого намечено на лето 2023 г., местом выбран Санкт-Петербург.