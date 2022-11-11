Британцы испытали стрельбу из мощного лазерного оружия

На полигоне научно-технической лаборатории Министерства обороны Великобритании в Портон-Дауне прошли первые стрельбы из мощного лазерного оружия, сообщает минибороны королевства.

Это первое в Великобритании испытание мощного оружия с лазерной направленной энергией большой дальности. В сообщении говорится, что Великобритания обладает ведущими в мире возможностями в области технологий, связанных с системами лазерного оружия с направленной энергией.

Стрельба из лазера производилась на полигоне с максимальным расстоянием 3,4 км. Возможности оружия засекречены. В будущем планируется испытать поражение движущихся целей.