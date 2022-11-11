Приют для бездомных кошек "Матроскин" пытается оспорить требование о переезде в суде

Приют для бездомных кошек "Матроскин" пытается оспорить постановление о штрафе и требование о переезде из помещения. Об этом со ссылкой на руководителя приюта Галю Море сообщает Properm.ru.

Благотворительный фонд "Добрый мир", проектом которого является приют "Матроскин", подал в суд на прокуратуру Пермского края.

"На наш взгляд, все это делается исключительно для того, чтобы помешать спасению животных. Конечно, мы с этим категорически не согласны, поэтому обратились в судебные инстанции и надеемся на справедливость", — уточнила Море.

Летом прокуратура провела проверку в приюте. Ведомство потребовало от них в течение месяца переехать, так как кошек содержат в помещении, которое не предназначено для этого, но сделано это не было. Приют находится в подвале — это нарушает федеральное законодательство. При этом помещение было куплено еще в 2018 году, когда такого закона не было.

Сейчас руководство все еще ищет помещение для переезда приюта.