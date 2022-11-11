11 Ноября 2022
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Шойгу: Российские войска покидают Херсон

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Политика В России Украина
Фото: kremlin.ru

В Кремле не считают унизительным оставление Херсона

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о том, не считают ли в администрации президента России унизительным уход российских войск из Херсона – столицы одного из новых регионов страны.

Перегруппировку войск на херсонском направлении пресс-секретарь Путина комментировать не стал, рекомендовал обратиться с этим вопросом в Минобороны. Песков добавил: "Это (отход из Херсона) предложение Суровикина и решение Шойгу".

"Херсонская область – субъект Российской Федерации, этот статус закреплен, здесь не может быть никаких изменений", - заявил Песков журналистам.

Он также высказался по поводу судьбы спецоперации: Россия может завершить специальную военную операцию после достижения ее целей; Украина не хочет переговоров, специальная военная операция продолжается.

Теги: херсон, украина, россия, дмитрий песков



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