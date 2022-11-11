11 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

«Хочешь мира — готовься к войне»: Пригожин объяснил, зачем готовит ополченцев в приграничных областях

В Курской и Белгородской областях стартовала работа народного ополчения, которым помогают инструкторы ЧВК «Вагнер». Подробнее об этом в комментарии журналистам LIVE24 рассказал бизнесмен Евгений Пригожин.

Предприниматель отметил, что их главной задачей изначально являлось строительство фортификационных сооружений и центров для подготовки ополченцев на приграничных территориях. Он добавил, что уже сейчас есть большое количество граждан, готовых защищать свою Родину.

«Хочешь мира – готовься к войне. Надо быть готовым во всеоружии, чтобы защитить свою землю, и лицензию на это никто никому не должен выдавать. Она дана каждому россиянину по праву. В фильме «Солнцепек» один из героев сказал: «Ни у кого нет права решать, кто может защищать свою Родину, а кто нет», — цитирует Евгения Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» и дальше будет оказывать помощь населению приграничных территорий. Специалисты продолжат обучать и людей, строить инженерные сооружения, а также заниматься организацией ополчения.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, ополчение, фортификационные сооружения



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