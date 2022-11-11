11 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба парка &quot;Оленьи ручьи&quot;

"Орлан" совершил первый рейс по маршруту "Челябинск – Екатеринбург"

Пригородный поезд "Орлан" наконец совершил свой первый рейс по маршруту "Челябинск – Екатеринбург". Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Первые пассажиры смогли оценить новый поезд сегодня в 06.50 при отправке из Челябинска. В Екатеринбург они прибыли уже в 10.46. Обратно поезд поедет в 18.07, прибытие запланировано на 22.04.

Ранее мы писали, что железнодорожный маршрут протянется через Верхний Уфалей. Протяженность составит 247 км, преодолеть которые пассажиры смогут за 3 ч. 56 минут, даже с учетом пяти остановок: о.п. 236 км, Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской и о.п. Первомайская. Запуск поезда планировали на октябрь.

Соглашение о запуске скоростного поезда между Челябинском и Екатеринбургом подписали еще на "Иннопроме-2022". Он оборудован системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха, подъемным механизмом для перевозки инвалидов в креслах-колясках, универсальными санитарными комплексами. Максимальная скорость движения может достигать 120 км/ч.

Теги: Орлан, поезд



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