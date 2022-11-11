В Тюмени медведь напал на сотрудника зоопарка во время дрессировки

Прокуратура Тюменской области выявила нарушения в работе тюменского зоопарка, в котором бурый медведь напал на сотрудника во время дрессировки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокурорская проверка в "Тюменском зоопарке", расположенном в Тюменском районе, показала, что 21 сентября 2022 года в вольере зоопарка произошел инцидент, связанный с нападением бурого медведя на сотрудника во время дрессировки по причине выхода животного из-под контроля. Пострадавший сотрудник зоопарка обратился в медицинское учреждение, где ему оказана медицинская помощь без госпитализации", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство выявило нарушения требований законодательства о защите прав потребителей, об ответственном обращении с животными, а также об охране труда работников. Прокуратура внесла представление директору тюменского зоопарка, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, два работника привлечены к дисциплинарной ответственности – им объявлен выговор.



Кроме того, директор зоопарка привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ за нарушение прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации о реализуемых услугах и по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ за нарушение государственных нормативных требований охраны труда.