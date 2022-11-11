В Нидерландах могут сократить учебные часы в школах - не хватает учителей

Профсоюз учителей Нидерландов и совет по среднему образованию хотят снизить количество учебных часов для учащихся средних учебных заведений. Причина в нехватке учителей. На оставшихся учителей из-за этого ложится дополнительная нагрузка.

Председатель профсоюза Тамар ван Гелдер считает, что учителям в таких условиях грозит выгорание и они могут вообще оставить профессию, еще больше усугубив ситуацию в школах. А если нагрузку снизить, то учителей удастся сохранить. Также есть надежда, что качество уроков повысится.

Министр начального и среднего образования Деннис Вирсма отмечает, что школы уже имеют большую свободу решать, как заполнять учебное время. Но снижение нормы рабочего времени заходит слишком далеко.

"Я думаю, что это риск для качества. Хорошо читать, считать, писать - в последние годы эти показатели в Нидерландах резко упали. Если мы будем меньше отправлять детей в школу, эти навыки могут стать еще хуже. У меня нехорошее предчувствие по этому поводу", - сказал министр.

После двух лет периодического дистанта уровень обучения резко упал. Это отмечают во всех странах. Так, в США результаты национальных тестов показали, что успеваемость 9-летних детей по математике и чтению упала до уровня двадцатилетней давности, то есть два года дистанта свели на нет двадцать лет работы. При этом там тоже огромная нехватка учителей.

1 сентября французская Le Monde написала, что в странах Европы та же проблема - не хватает десятков тысяч учителей. Поэтому многих из них приходится заменять на работников более низкой квалификации. В Британии опрос Ассоциации руководителей школ и колледжей показал, что 95% из них испытывают трудности с набором персонала, а 72% используют временных сотрудников там, где должны работать постоянные. Причем 12% учителей уходят уже через год, а треть — через пять лет.

В России дела обстоят едва ли лучше. В прошлом году в РАНХиГС оценили кадровый дефицит в сфере школьного образования на уровне 250 тыс. человек. В регионах лишь 10-20% выпускников профильных институтов остаются в профессии.

Ранее примечательное признание сделал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Он прямо сказал, что у государства нет денег на качественное образование, поэтому его заменяют цифровым суррогатом.

"У нас много малокомплектных школ, не хватает учителей... Огромное количество сельских школ не обеспечено учителями. Чтобы привести учителей в сельские школы, дать им жилье и полный комплект учебных пособий, таких возможностей у нас нет", - признал чиновник.