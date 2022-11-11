Киев стянул тысячи польских наемников на Запорожском направлении

Киевские власти сосредоточили большое количество наемников из Польши на Запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его данным, только польских наемников насчитывается свыше пяти тысяч.

Также в рядах наемников много выходцев из Грузии и представителей различных международных террористических группировок, сообщил Рогов РИА Новости.

Ранее в Госдуме сообщили, что, по разведданным, ВСУ скоро пополнят 5 тысяч поляков. Это значит, что у украинских боевиков иссякает собственный мобилизационный ресурс.

Летом Минобороны РФ сообщало, что поляков больше всех среди иностранных наемников на Украине.