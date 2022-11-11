11 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: УФСБ России по Челябинской области

"Лидера банды киллеров" отказались выпускать из свердловской колонии

Суд в Нижнем Тагиле отказался выпускать из колонии так называемого "лидера банды киллеров".
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, еще в июле 2005 года Верховным судом Татарстана мужчина был приговорен к 22 годам тюрьмы за целый ряд особо тяжких преступлений (бандитизм, убийство и покушение на убийство по найму) в составе группировки, действовавшей в Москве, Казани и других регионах России. СМИ прозвали его "лидером банды киллеров".

Адвокат осужденного настаивал на замене лишения свободы на более мягкий вид наказания. На день рассмотрения ходатайства отбытый мужчиной срок за решеткой составил 18 лет, 6 месяцев и 18 дней, а неотбытый – 3 года, 5 месяцев и 12 дней. Сейчас он находится в одной из свердловских колоний.

И хотя администрацией исправительного учреждения "главарь" характеризуется положительно, прокуратура выступила против. В ведомстве отметили, что своей вины мужчина до сих пор не признал. В колонии его поведение не являлось стабильно положительным, два раза он привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка отбывания наказания. Кроме этого, по результатам психолого-диагностического обследования спрогнозирована средняя вероятность рецидива преступлений.

В итоге Ленинский районный суд Нижнего Тагила в удовлетворении ходатайства отказал. "Лидер банды киллеров" продолжит отбывать наказание в местах лишения свободы.

Теги: колония, киллер, адвокат, прокуратура



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